Шаповалов: Молдове исторически суждено быть мостом между Востоком и Западом

Политолог и историк Борис Шаповалов рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, почему выбором Молдовы должно стать развитие отношений и с Востоком, и с Западом.

На днях Центром социологических и маркетинговых исследований CBS-AXA был проведен опрос с целью выяснить, что граждане думают о внешнеполитическом векторе развития Молдовы.

Результаты свидетельствуют о том, что 30 процентов респондентов склоняются к мнению, что стране необходимо проводить политику, направленную на сближение с Евросоюзом. 39 процентов выразили уверенность в том, что будет сближение с Российской Федерацией. 31 процент опрошенных затруднились ответить.

"Этот опрос отражает ту ситуацию, которая реально есть у нас в обществе. Абсолютного большинства ни у кого нет. Да, конечно, больше людей тяготеет к пророссийскому вектору, учитывая наши двести лет совместного проживания и тесные связи, сохранившиеся по сей день", - отметил Шаповалов.

Политолог сообщил, что Россия ближе нашим согражданам, поскольку многие наши соотечественники сегодня работают в Российской Федерации, и все, что связано с ней, молдаванам очень близко и понятно. Тем более, что 60% населения Молдовы проживает в сельской местности и занимается сельхозпроизводством, а сельхозпроизводство на данный момент очень сильно зависит от восточного рынка сбыта, прежде всего, от России.

Шаповалов также сообщил, что речь не идет о том, что нынешние власти предпочтут проводить какую-то одностороннюю политику.

"Мне, например, да и большинству граждан, более понятна позиция президента и ПСРМ, которые говорят о том, что Молдова должна проводить равновекторную политику, направленную и на Восток, и на Запад. Нам другого просто исторически не дано", - заявил Шаповалов.

Однако, отметил эксперт, здесь многое упирается в пропагандистскую риторику, которая подогревается последние 25-30 лет. В определенных кругах популярна точка зрения, что Молдова – за проевропейский выбор, и что без помощи Евросоюза страна не выживет. Это просто пропагандистские лозунги, и это надо реально понимать.