Светов о новых санкциях против России: это месть за крах США в Сирии

Политолог и журналист Юрий Светов прокомментировал введение США новых санкций против России за "организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии".

Новые санкции Вашингтона вызвали недоумение в российском МИДе. США наложили ограничения на деятельность топливной компании, которая обеспечивает горючим сирийские базы Тартус и Хмеймим, где расположены российские войска.

МИДе России заявил, что США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов.

Российский политолог и журналист Юрий Светов, комментируя ситуацию, отметил в интервью радио Sputnik, что новые санкции против России — это месть за то, что планы Вашингтона в Сирии не осуществились. По его словам, в США были уверены, что на Ближнем Востоке, в случае свержения Башара Асада, появился бы еще один их форпост, а страна оказалась бы под их влиянием.

То, что Россия пришла на помощь законному правительству Сирии, привело к иным результатам — Асад устоял, большая часть Сирии освобождена.

"CША мстят России за то, что их планы по Сирии не осуществились. Уже казалось дело решено. Они отстраняют от власти Башара Асада и Сирия попадает полностью под их влияние. Таким образом новый форпост для американцев на Ближнем Востоке обеспечен. Но в дело вмешалась Россия, которая пришла на помощь Сирии, - и их план потерпел крах", - рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Асад смог устоять, большую часть страны удалось освободить, а главное - начинает работу Конституционная ассамблея, на которой будет обсуждаться будущее устройство Сирии.

Осталось разобраться с боевиками в Идлибе, однако попытки договориться с ними никаких результатов не дают.

"Значит, наши ВКС будут помогать добивать этих боевиков. Вот нам за это и мстят. Видимо, они убеждены, что, если затруднят поставки авиатоплива, то наши ВКС не добьют боевиков. Поэтому МИД и говорит, что США фактически встали на сторону террористов", — заключил Светов.

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