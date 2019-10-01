Гайчук: нейтралитет Молдовы укрепляет ее государственность

О том, что даст Молдове закрепление за ней нейтрального статуса, прокомментировал секретарь Высшего совета безопасности Виктор Гайчук.

Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон. Он вместе со своей командой настаивает на международном признании нейтралитета республики.

Этот призыв еще раз прозвучал на 74-й Генассамблее ООН. Глава государства подчеркнул, что Молдова – миролюбивая страна, придерживающаяся нейтралитета, и готова сотрудничать со всеми.

Нейтральный статус РМ укрепляет ее государственность и раскрывает ряд возможностей, уверен секретарь Высшего совета безопасности Виктор Гайчук. В комментарии для Sputnik он отметил, что нейтралитет не приводит к изоляции страны, напротив расширяет международное сотрудничество.

"Путь нейтралитета – это развитие дружбы и сотрудничества со всеми нашими соседями, и вообще со всеми странами. Это один из факторов, гарантирующий невступление в какой-либо военный блок, в том числе и в НАТО", - заявил Гайчук.

По его словам, нейтральный статус Молдовы может улучшить переговорный процесс по приднестровскому вопросу, потому что один из дестабилизирующих факторов, разделяющий нас с Приднестровьем, это вопрос нейтралитета.

Международное признание нейтралитета укрепило бы государственность Молдовы. Конечно, можно услышать и мнения тех, кто считает, что нейтралитет закреплен в Конституции Молдовы и этого достаточно. Но тем не менее, полагает Гайчук, "признание на международном уровне, со стороны международных организаций, или появление подписей на резолюции Соединенных Штатов, Российской Федерации, стран-членов Европейского Союза в большей мере гарантировало бы наш нейтральный статус".

Кроме того, это привело бы к тому, что наша страна стала привлекательной с точки зрения инвестиций, поскольку могла бы строить добрососедские отношения как с Западом, так и с Востоком.

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