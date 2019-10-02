Безпалько: статья о российском спецназе в Норвегии - это фейк

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько объяснил подоплеку появления информации о высадке российского спецназа на архипелаге Шпицберген.

В статье о российском спецназе в Норвегии, которую опубликовал норвежский портал Aldrimer.no. говорится, что военные России, якобы "хорошо известные НАТО по событиям в Крыму", проводят разведывательные операции на территории континентальной Норвегии и архипелага Шпицберген.

Российское посольство в Норвегии назвало публикацию провокацией и попыткой оправдать рост расходов на оборону.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik назвал фейковую публикацию норвежского портала частью информационно-психологической войны против России.

По его словам, появление такого материала связано с тем, что сейчас пусть и хрупко, но стали восстанавливаться отношения между Евросоюзом и Россией. Статья также расчитана на то, что ее в восторгом воспримут те, кто муссирует тему так называемого "захвата Крыма Россией".

"Это часть информационно-психологической войны против России", ‒ подчеркнул Безпалько.

Архипелаг Шпицберген в северном ледовитом океане имеет особый статус - он является суверенной норвежской территорией, но ряд стран, включая Россию, имеют право пользоваться его ресурсами и территориальными водами.

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