Безпалько: статья о российском спецназе в Норвегии - это фейк

В статье о российском спецназе в Норвегии, которую опубликовал норвежский портал Aldrimer.no. говорится, что военные России, якобы "хорошо известные НАТО по событиям в Крыму", проводят разведывательные операции на территории континентальной Норвегии и архипелага Шпицберген.
Российское посольство в Норвегии назвало публикацию провокацией и попыткой оправдать рост расходов на оборону.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik назвал фейковую публикацию норвежского портала частью информационно-психологической войны против России.
По его словам, появление такого материала связано с тем, что сейчас пусть и хрупко, но стали восстанавливаться отношения между Евросоюзом и Россией. Статья также расчитана на то, что ее в восторгом воспримут те, кто муссирует тему так называемого "захвата Крыма Россией".
"Это часть информационно-психологической войны против России", ‒ подчеркнул Безпалько.
Архипелаг Шпицберген в северном ледовитом океане имеет особый статус - он является суверенной норвежской территорией, но ряд стран, включая Россию, имеют право пользоваться его ресурсами и территориальными водами.
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