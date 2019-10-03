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Александр Разуваев - директор аналитического департамента Компани Альпари, архивное фото
© Photo : из личного архива

Разуваев: с Данией или без, но "Северный поток-2" все равно заработает

Радио
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Датское правительство зависит от воли Вашингтона, однако если Копенгаген пойдет на поводу у американцев в вопросе "Северного потока – 2", это лишит его серьезной прибыли, считает эксперт Александр Разуваев.

 

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Трубы для Северного потока - 2
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Оператору проекта Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Против проекта выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

Россия рассчитывает, что "Северный поток – 2" пройдет по заявленному маршруту, хотя есть и другие варианты, заявил министр энергетики Александр Новак. По словам главы российского Минэнерго, у Дании нет оснований не давать разрешения на строительство трубопровода.

В интервью Радио Sputnik руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев отметил, что Копенгаген политически зависит от Вашингтона.

"Лучше получить разрешение и в срок все построить. Но если даже будет небольшая задержка, в обход датских вод, ничего страшного. Все равно труба заработает, она будет чуть дороже, она будет чуть позже введена в строй, но это все не критично. Понятно, что проект все равно будет реализован. Если они [датские власти] в нем не участвуют, они потеряют денежку", – заявил он.

Он оценил вероятность того, что Дания все же даст разрешение на строительство.

"Я думаю ‒ 50 на 50. Понятно, что проект все равно будет реализован, и если датчане в нем не будут участвовать, то потери от этого будут у них самих. Полагаю, что там сейчас идет борьба между стремлением получить выгоду от проекта и давлением США. Но рано или поздно им придется определиться", ‒ подытожил Разуваев.

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