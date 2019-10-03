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Денис Руденко
© Photo : Школа сомелье WineJet

Руденко: у молдавского вина есть определенные имиджевые проблемы

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На российском рынке практически не представлено высококачественное молдавское вино, сообщил винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России.

В Европе цены на вино упали. И молдавским производителям вин становится все сложнее конкурировать с европейскими производителями вина, предлагающими дешевую продукцию. В связи с этим, молдавские виноделы связывают свои надежды с рынками на Востоке, прежде всего, с Россией. Есть ли возможность, что молдавские вина снова завоюют симпатии россиян, в эфире программы "Утро на Sputnik’е" радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт Денис Руденко.

"Само по себе молдавское вино в России никто не забывал. Я знаю, что в Молдове есть винодельни, которые производят вино прекрасного качества. Но, к сожалению, то немногое, что сегодня экспортируется в Россию, очень среднего качества", - отметил Руденко.

Как заявил эксперт, молодые россияне, не заставшие в сознательном возрасте времена, когда молдавское вино было широко представлено на российском рынке, практически не знакомы с качественным молдавским вином. Поэтому у молодого поколения создалось впечатление, что Молдова производит только какие-то недорогие простые вина, что не соответствует истине.

"То ли экспортеры боятся, что не смогут продать из-за более высокой цены высококачественную продукцию, то ли российские импортеры стараются брать только недорогую молдавскую продукцию, но вин от лучших виноделен Молдовы в России нет", - сообщил Руденко.

По словам эксперта, высококачественные молдавские вина практически не представлены на современном российском рынке, а продается только совсем дешевая продукция. Правда, и среди этих вин часто можно найти неплохие варианты за свои деньги, и они даже пользуются определенной популярностью.

В частности, можно найти неплохие комратские вина, которые хорошо продаются. Но только в самом нижнем ценовом сегменте, стоимостью не более 4 евро за бутылку, то есть, самый базовый вариант.

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Теги:
виноделие


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