Подберезкин: США перебрасывают к границам России свою боевую технику

НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения в Европе, заявил американский конгрессмен, член комитета по вооруженным силам Джон Гараменди в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum).

По его словам, на учениях будет продемонстрирована американская поддержка европейским членам НАТО в их противостоянии с Россией. Сроки проведения маневров он не уточнил.

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Директор Центра военно-политических исследований МГИМО доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что США настойчиво навязывают Европе противостояние с Россией в военной сфере. По его словам, у европейских стран нет суверенного права формировать свою военную политику, они остаются ведомыми Соединенными Штатами.

Подберезкин считает, что США под предлогом создания инфраструктуры для маневров перебрасывают к границам РФ свою боевую технику.

"Американцы готовы складировать заранее тяжелые вооружения на территории Европы, прежде всего бронетанковые, максимально приближая их к границе с Россией... После таких учений значительная часть задействованной на них тяжелой техники может остаться на территории Польши и прибалтийских государств. В этом смысле чем крупнее учения, тем больше можно "затащить" туда военной техники, и тем больше этой техники может остаться потом недалеко от границ России", — сказал Подберезкин в эфире радио Sputnik.

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