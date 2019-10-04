Ионицэ: местным властям в Молдове необходимо больше полномочий

Граждане Молдовы покидают села и переезжают туда, где жизнь более благополучна. Отчасти исправить ситуацию можно, наделив местные органы власти в Молдове большими полномочиями. В настоящее время местные власти слишком ограничены в возможности что-либо сделать для своего населенного пункта, практически все вопросы приходится решать через центр.

Экономист Вячеслав Ионицэ рассказал в эфире программы "Утро на Sputnik’е" студии Sputnik Молдова, что подсчитал, сколько денег выделяется на душу населения в разных населенных пунктах, то есть, сколько денег остаются примэрии для решения местных вопросов. И разница в различных населенных пунктах составила 25 раз!

"То есть молдаванин, который живет в Молдове, и которому не повезло родиться в одном селе, получает в 25 раз меньше, чем молдаванин, живущий в другом населенном пункте. У нас дискриминация внутри Молдовы хуже, чем между Молдовой и Германией. А потом мы спрашиваем, почему люди бегут из сел в Кишинев", - заметил Ионицэ.

По словам эксперта, налоговая система сейчас такова, что налоги берутся с каждого населенного пункта, а концентрируются все собранные средства в столице, и оттуда распределяются обратно – то есть Кишинев решает, выделить ли селу на те или иные нужды и сколько выделить.

Ионицэ отметил, что в 2015 году закон изменили и местным властям дали чуть больше автономии. Эксперт считает, что местным властям необходимо предоставить большую независимость в утверждении местных сборов.

"К нам приходит примар населенного пункта и рассказывает, что есть 14 налогов, которые им необходимо собирать. Но они, кроме четырех, не работают. Например, налог на содержание собак. Ну кто в селе будет собирать такой налог?", - заявил Реницэ.

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Кроме того, сообщил эксперт, примар села рассказал о своей проблеме. В селе решили провести уличное освещение, денег в бюджете не хватило, и жители села готовы доплатить из своих средств. Но, оказывается, у местного совета нет права собирать на эту цель деньги с жителей. И примар просит: дайте нам право, пропишите в законе, что местный совет может собраться и утвердить, что в селе будет проведено освещение и каждое хозяйство обязуется доплатить недостающую сумму. Необходимо наделить местные власти такими полномочиями, потому что подобные бытовые вопросы не должны решаться через центр. Это не дело столичных властей - решать вопросы, нужны ли жителям села фонари на улицах или нет, полагает Ионицэ.

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