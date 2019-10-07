Руденко: российский рынок должен быть открыт для молдавского вина

Отечественным производителям вина сложно конкурировать с крупными мировыми винодельнями, но и Молдова может производить вино, которое достойно представит страну на российском рынке, считает винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко.

Только очень крупные мировые производители вина могут себе позволить продавать продукцию достойного уровня по цене 3-4 евро за бутылку. Это обычно продукция очень крупных виноделен, которые производят огромный объем вина, и, соответственно, они могут себе позволить при таком объеме продукции очень сильно снижать минимальную маржу и при этом все равно оставаться в прибыли. Об этом рассказал в эфире программы "Утро на Sputnik'е" студии Sputnik Молдова российский винный эксперт и критик Денис Руденко.

"Когда мы говорим о винодельнях (и в Молдове, и в России, и в других странах СНГ) мы видим, что все упирается в потолок примерно в миллион бутылок. Я был недавно в испанской Ла-Манче, и видел на винодельне емкости для вина объемом в миллион литров. А таких емкостей там было 50", - отметил Руденко.

Естественно, такие крупные винодельни могут себе позволить производить очень недорогое вино, и при этом оставаться в прибыли. Но если объемы производства ниже, то, соответственно, и цены должны быть выше, поскольку возрастают накладные и прочие расходы. Обеспечить при сравнительно небольшом объеме высокое качество и невысокую цену продукции практически невозможно, считает эксперт.

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"Как человек, который часто бывает в Молдове, я вижу, что виноделие у вас на очень достойном уровне. И даже недорогие вина есть очень высокого качества. Мне бы хотелось, чтобы политические и околополитические игры закончились, и чтобы российский рынок, наконец, был полноценно открыт для молдавского вина", - заявил Руденко.

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