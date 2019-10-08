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Валерий Лупашку
© Sputnik / Rodion Proca

Лупашку: Кишинев не надо превращать ни в Париж, ни в Вену

Радио
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Кишинев нет смысла реконструировать по типу европейских столиц, потому что это город с собственной спецификой, которую необходимо сберечь и сохранить, заявил в эфире радио Sputnik Молдова доктор архитектуры Валерий Лупашку.

У Кишинева есть собственная многовековая история, но, к сожалению, эту историю пытались перечеркнуть. Не все исторические здания удалось сохранить в первозданном виде, а многое было утрачено безвозвратно. К счастью, молдавской столице по-прежнему удается сохранить свои уникальные черты. Кишинев должен брать пример с крупных городов, и, по возможности, использовать эти знания для своей реконструкции, полагает архитектор Валерий Лупашку.

"Город будет развиваться в любом случае. У нас есть для этого неплохой потенциал. Я имею в виду те водные ресурсы, которые у нас не задействованы в полной мере. Это и Гидигич, и Днестр, и река Бык, которая тоже должны быть приведена в порядок, она тоже требует своей реконструкции", - сообщил Лупашку.

Также архитектор отметил, что в Кишиневе очень богатые зеленые насаждения, но они также требуют ухода, иначе есть опасность, что в скором времени наши парки превратятся в лесопарки. Они должны обладать тем культурным багажом зданий и сооружений, которые должны находиться в парках, потому что тогда парк начинает жить. Есть различные категории парков – спортивные, детские, парки культуры и отдыха. И надо приводить парки в порядок соответственно той роли, которую они должны выполнять. Ведь от уровня благоустройства зависит и благополучие наших граждан, и интерес к нам со стороны иностранных туристов, считает Лупашку.

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Теги:
архитектура


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