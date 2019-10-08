Алекса: автоперевозчики считают необходимым повысить стоимость услуг

В среду, 9 октября, на площадь Великого национального собрания грозятся выйти бастующие автоперевозчики, требующие повышения тарифов на свои услуги. О намерении принять участие в акции заявили более сотни транспортных компаний, общей численностью около трех тысяч человек.

Глава Ассоциации автоперевозчиков Олег Алекса заявил в интервью студии Sputnik Молдова, что, если государство согласится принять их условия, стоимость перевозок возрастет практически в два раза, если же нет, то постепенно перевозчики будут уходить с рынка.

"Мы представили собственные расчеты, которые указывают, что цена за пассажирокилометр должна составлять 0,92 лея. Сегодня мы работаем за 0,48 лея. Согласно одному решению суда по состоянию на 2012 год, цена должна была составить 0,58 лея. До сих пор даже то решение суда не исполнено", - заявил Алекса.

У власти, по словам главы автоперевозчиков, есть два варианта действий: либо притворяться, что ничего не происходит, и отрасль потихонечку умрет, либо они наконец объективно оценят ситуацию. За последние два года многие короткие рейсы, которые обеспечивают связь между селами и райцентрами, не функционируют.

"Насколько я понял из того документа, который попал в наши руки, тариф должен составить 0,7 лея за пассажирокилометр. Но мы не знаем, из чего складывается эта цена. Если там заложена зарплата водителя 2500 леев, то мы сразу говорим "нет". Если средняя цена одного автобуса, согласно этому документу, составляет 250 тысяч леев, тогда они должны понимать, что это будет тридцатилетний автобус. Если в эту цену входят 30 тысяч леев на ремонт одного транспортного средства в год, то не нужно обижаться, если вместо болтов будет проволока", - заключил Алекса.

По словам эксперта, все, что будет прописано в расчетах министерства, то и готовы выполнять автоперевозчики. Но они не согласны, если от них начнут требовать высокого сервиса при тарифах ниже, чем 0,92 лея за пассажирокилометр.

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