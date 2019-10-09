Чемоданова: фото на сайте помогло найти девочку, потерянную много лет назад

Журналисты тоже могут помочь правоохранительным органам в расследованиях, рассказала в интервью радиостудии Sputnik Молдова начальник Управления информации и общественных связей, пресс-секретарь МВД Республики Беларусь Ольга Чемоданова.

Оперативная информация, распространяемая через СМИ, становится известной широкой аудитории, и благодаря общественной огласке, многие дела раскрываются. Иногда граждане, получая определенную информацию из других источников, не из ведомственных, оказывают помощь в расследовании как свидетели. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Мне очень приятно об этом говорить, потому как я понимаю, что мой труд по связям с представителями СМИ не напрасен. Фактически есть случаи, когда граждане сообщают о том или ином происшествии, где они были очевидцами, после того, как информацию опубликуют в масс-медиа", - сказала Чемоданова.

Большая работа проделывается именно благодаря общественной огласке, благодаря тому, что информация о тех или иных происшествиях доносится до граждан.

Один из недавних показательных случаев – когда девочка, потерянная в детстве в электричке, а теперь уже взрослая, сама мама, нашла своих родителей спустя много лет. Ведь действительно это произошло благодаря участию СМИ, ее парень, путем поиска тех данных, которые она сообщила, вышел на источник в Белоруссии. Фотография пропавшей девочки обнаружилась на сайте органов внутренних дел Белоруссии.

"У нас в этом году открылся новый сайт. И наши СМИ зачастую активно используют этот архив. Вот то же самое произошло и в этой истории, было установлено, что родители этой девушки проживают в Белоруссии", - отметила Чемоданова.

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