Козин: учения НАТО в Европе можно рассматривать как подготовку к войне

Европейское командование вооружённых сил США подтвердило намерения провести весной следующего года крупнейшие за последние 25 лет военные учения в Европе Defender Europe-2020.

Комментируя в интервью Sputnik Эстония это намерение, эксперт Владимир Козин подчеркнул, что учения такого масштаба вполне могут рассматриваться как серьезные приготовления к военным действиям и даже войне.

По его мнению, Россия и Беларусь примут меры противодействия — будет повышена боевая готовность, развернуты дополнительные военные силы.

"Поэтому американцам надо сто раз подумать, прежде чем устраивать подобного рода провокационные военные учения в непосредственной близости от РФ и РБ", — констатировал эксперт.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин ранее выразил мнение, что США под предлогом создания инфраструктуры для маневров перебрасывают к границам РФ свою боевую технику. По его мнению, после таких учений значительная ее часть может остаться на территории Польши и прибалтийских государств.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну Североатлантического альянса. По словам главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

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