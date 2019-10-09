17:55 09 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.41
  • USD17.67
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.71
Поиск

Козин: учения НАТО в Европе можно рассматривать как подготовку к войне

Радио
Получить короткую ссылку
152 0 0

Член научного совета Национального института исследований глобальной безопасности, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Владимир Козин прокомментировал планы НАТО провести в Европе масштабные военные учения.

 

Европейское командование вооружённых сил США подтвердило намерения провести весной следующего года крупнейшие за последние 25 лет военные учения в Европе Defender Europe-2020. 

Комментируя в интервью Sputnik Эстония это намерение, эксперт Владимир Козин подчеркнул, что учения такого масштаба вполне могут рассматриваться как серьезные приготовления к военным действиям и даже войне.

По его мнению, Россия и Беларусь примут меры противодействия — будет повышена боевая готовность, развернуты дополнительные военные силы.

"Поэтому американцам надо сто раз подумать, прежде чем устраивать подобного рода провокационные военные учения в непосредственной близости от РФ и РБ", — констатировал эксперт.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин ранее выразил мнение, что США под предлогом создания инфраструктуры для маневров перебрасывают к границам РФ свою боевую технику. По его мнению, после таких учений значительная ее часть может остаться на территории Польши и прибалтийских государств.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну Североатлантического альянса. По словам главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Анпилогов: НАТО выгоден возврат к противостоянию с Россией
Глава МИДЕИ: Молдова заинтересована в политическом диалоге с НАТО
Теги:
Европа, НАТО


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Молдавские плацинды
Молдавские плацинды - вкусняшка, от которой все приходят в восторг: фото
Турция ударила по курдским ополченцам, Трамп взбешён
Турция ударила по курдским ополченцам, Трамп взбешён - видео
Какой будет свободная торговля ЕАЭС и Сингапура
Свободная торговля ЕАЭС и Сингапура: какой она будет

КИНОЛЮДИ И ТЕЛЕЗВЁЗДЫ
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться