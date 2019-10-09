Гурбуля: в Молдове абсолютной независимости у прокуроров быть не может

Новый закон о прокуратуре призван консолидировать принципы независимости корпуса прокуроров, сказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области права, экс-генеральный прокурор республики Валерий Гурбуля.

За последние десятилетия молдавская система правосудия неоднократно становилась объектом реформаторских усилий. После июньской передачи власти этот вопрос снова стал актуальным.

Гость студии, бывший генеральный прокурор Молдовы Валерий Гурбуля отметил, что новый закон о Прокуратуре, который сейчас разрабатывается в рамках реформы юстиции, призван консолидировать принципы независимости корпуса прокуроров.

"Есть несколько моделей касательно порядка организации прокуратуры. Молдова выбрала ту модель, где прокуратура является независимым автономным органом", - сказал Гурбуля.

Вместе с тем в новом законе говорится о соблюдении субординации, что, по мнению ряда экспертов, ограничивает самостоятельность прокуроров.

"Существует две категории самостоятельности: внутренняя и внешняя. В первом случае речь идет о независимости прокурора при выполнении своих функциональных обязанностей, исключение влияния других прокуроров, в том числе вышестоящих. Во втором случае речь идет о невозможности влияния на прокурора извне, - например, чиновников из других структур, представителей других ветвей власти. При этом абсолютной независимости прокурора быть не может, чтобы не допускать злоупотребления и превышения полномочий " – отметил Гурбуля.

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В правительстве Молдовы неоднократно утверждали, что действующий закон о прокуратуре требует доработки в связи с современными реалиями.

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