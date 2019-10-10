Николайчук: кем сейчас себя ощущают молдаване

О том, кем же себя считают и как себя идентифицируют жители Молдовы, рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.

Молдова – удивительная страна, жители которой определяют свою национальную идентичность и как румыны, и как молдаване, и как бывшие советские граждане. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области международной безопасности Игорь Николайчук.

Как отметил Николайчук, идею о том, что молдаване – это румыны, сейчас активно пропагандируют соседи Молдовы. Румыны хотят видеть молдаван тоже румынами, и бросают на это значительные силы.

Часть молдаван где-то с 1990 года начинают говорить, что они не румыны, а молдаване, то есть, отдельный народ, живущий в отдельной стране. Это тоже имеет место в информационном поле, и даже в идеологическом поле, люди работают на эту идентичность.

"А есть еще и третья идентичность - советская. Что бы там ни говорили, а молдаване как православный и лояльный к России народ чувствовал себя связанным с советской идентичностью. Сегодня на ментальном ландшафте (это научный термин, он действительно существует) Молдовы есть еще постсоветская идентичность", - сообщил эксперт.

Николайчук напомнил, что за годы нахождения Молдавии в составе Советского Союза произошло много хорошего в культурной, экономической и прочих сферах, и в молдавском обществе нет массового отторжения и нет негатива к советскому прошлому. Например, в России определенная часть общества спекулирует на теме сталинских репрессий и даже существует за счет подобного рода спекуляций.

Молдаване же, по оценкам эксперта, это народ, который легко вписался в ментальный советский пейзаж.

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