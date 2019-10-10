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Илья Тромбицкий
© Sputnik / Miroslav Rotari

Тромбицкий: воду из большинства колодцев в Молдове пить опасно

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Подавляющее большинство жителей нашей страны в сельской местности потребляют воду, которая не соответствует санитарным нормам, заявил в интервью студии Sputnik Молдова эколог Илья Тромбицкий.

Национальное агентство общественного здоровья на днях обнародовало данные, что в более чем 75% колодцев в Молдове вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

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© Sputnik / Yana Zaharova
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По словам специалистов, в тех населенных пунктах, где есть доступ к водопроводу, ситуация намного лучше.

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Илья Тромбицкий в свою очередь, полагает, что официальные данные занижены. По его словам, низкое качество питьевой воды в колодцах связано с двумя факторами. Во-первых, в некоторых районах в Молдове вода изначально содержит природный фтор, и этого фтора слишком много, а он разрушает зубы. Во-вторых, проблемой является загрязнение нитратами в сельской местности, поскольку население использует в качестве туалетов выгребные ямы, и азот проникает в почвенные воды.

"Кроме того, существует правило, что минерализация воды для питья не должна превышать 1 грамма на 1 литр. У нас изначально 80 процентов подземных вод этот параметр превышает. Так что официальные 75 процентов колодцев, вода из которых непригодна для питья – это цифра заниженная. Реально, думаю, что таких колодцев процентов 90", - заявил Тромбицкий.

По словам специалиста, проблему не решает даже кипячение, поскольку кипячение влияет только на численность присутствующих в воде микробов, но никак не улучшает ее химический состав. В случае же с некачественной водой в Молдове, речь чаще идет не о бактериальном загрязнении, а о химическом.

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Теги:
Илья Тромбицкий


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