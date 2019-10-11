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Владимир Гараба
© Photo: anticoruptie.md

Гараба: люди думают, что вода в родниках чистая, но они заблуждаются

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Вода в родниках и колодцах Молдовы содержит огромное количество солей и изначально непригодна для питья, заявил председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

Очень много рек в Молдове носят название Сэрата, Сэрэцика, что говорит о том, что вода в них изначально соленая.

Холмистая местность
© Sputnik / Yana Zaharova
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Ясно, что такую воду постоянно пить нельзя. И такая вода – в 30-35 процентах колодцев. Кроме того, огромную проблему представляют загрязненные нитратами колодцы, которые стали такими в результате человеческой деятельности. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik Молдова рассказал эколог Владимир Гараба.

"Раньше животноводческие комплексы располагались за селом, подальше от колодцев. Сейчас в каждом дворе – своя мини-ферма, и птица, и свиньи, и овцы. И все это рядом с колодцами", - сообщил эколог.

Помимо этих причин, еще одним из загрязняющих факторов являются дворовые туалеты, которые не изолированы. Все это привело к тому, что во многих населенных пунктах абсолютно во всех колодцах вода непригодна для питья.

 "От колодцев надо полностью отказаться в тех местностях, где есть водопровод. Там, где нет водопровода, необходимо принимать другие меры – по очистке воды", - заявил Гараба.

По мнению эколога, лет 30-40 назад ситуация была лучше. Но и тогда более 60 процентов колодцев в Молдове не отвечали санитарным требованиям.

Что же касается родников, то здесь, отметил эколог, ситуация немного иная. Они, как правило, располагаются за территорией сел и не испытывают такого влияния хозяйственной деятельности человека. Но воду из родников, расположенных на территории населенных пунктов, как правило, пить нельзя. В Кишиневе чистыми являются буквально несколько родников, отметил Гараба.

Обеспечение питьевой водой в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu
Обеспечение питьевой водой в Молдове

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