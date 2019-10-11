Симонов: у России нет причин для спешки с укладкой "Северного потока – 2"

Некоторые думают: если газопровод не достроят до конца года, то у Украины появится какой-то "сильный аргумент", однако это не так, считает эксперт Константин Симонов

В международном энергетическом концерне Uniper, который является одним из партнеров "Газпрома" в проекте "Северный поток – 2", не видят причин для беспокойства из-за возможных санкций США.

Об этом заявил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек, сообщает РИА Новости.

При этом в НАТО считают, что ограничительные меры могут нанести вред и Вашингтону, ослабить отношения между США и Европой.

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью Радио Sputnik подчеркнул, что у "Газпрома" нет необходимости торопиться достраивать газопровод до конца года, так как с 1 января он физически не может быть запущен.

"Начинает многим казаться, что если "Северный поток – 2" не будет в море уложен, то у Украины появится сильный аргумент. На самом деле, даже если труба будет уложена к новому году, она физически не заработает, потому что там пусконаладочные работы, заполнение газом – на это уйдет несколько месяцев. В любом случае с 1 января 2020 года "Северный поток – 2", даже уложенный в море, газ до Грайфсвальда пропускать не будет, это надо понимать", – объяснил эксперт.

Симонов подчеркнул, что у Дании нет оснований отказать в строительстве. Копенгаген занимается лишь тем, что тянет время, потому что перед ним стоит такая политическая задача.

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