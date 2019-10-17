Армен Гаспарян о том, станет ли Усатый преемником Плахотнюка

Накануне всеобщих местных выборов в Молдове СМИ сообщили, что лидера оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатого СК РФ подозревает в участии в схеме вывода денег полковника Захарченко.

Политолог Армен Гаспарян призывает не искать дополнительной подоплеки в том, что о молдавском следе в этом уголовном деле заговорили непосредственно перед выборами. "Это все равно стало бы известно, так как дело Захарченко развивается, там появляется все больше фигурантов", – говорит политолог.

"Здесь скрытый смысл отсутствует. Важнее другое: печально известная карнавальность молдавской политики может привести к тому, что действительно появится новый Плахотнюк. Если, конечно, не произойдет совсем страшное: на волне всей этой мутной истории не вернется сам Плахотнюк завинчивать гайки", - говорит Гаспарян.

Он отмечает: в том, что Молдова стала фигурировать в деле Захарченко, виноват не отдельно взятый политик: "на месте Усатого мог быть кто угодно", а система, выстроенная сбежавшим из республики олигархом Владимиром Плахотнюком.

"И чем быстрее молдавское руководство в лице действующей коалиции сумеет демонтировать эту систему, тем с большей вероятностью оно сумеет избежать дальнейшего тяжелого развития событий", - подчеркивает Гаспарян.

"Я в ряде эфиров говорил, что возможен вариант, при котором кто-то захочет занять место Плахотнюка. А это ведь не просто быть теневым кардиналом всей политики и всей общественной жизни в республике, но и, в том числе, достаточно серьезная финансовая перспектива", - добавил эксперт.

Политолог уточняет, что новый Плахотнюк может получить криминальный бизнес сбежавшего олигарха, например, наркотрафик и контрабанду сигарет, а также занять его нишу в молдавской политике, попытавшись оттянуть часть русскоязычного электората, который традиционно ориентирован на партию социалистов Игоря Додона.

"Интереснее всего то, что многие румынские политики, которые не скрывают своего желания сделать унирю номер два, оказались ориентированы на Ренато Усатого. Те переговоры, которые проходили в июне - а в молдавских средствах массовой информации полная расшифровка разговоров Ренато Усатого с одним из ближайших сподвижников Плахотнюка (запись переговоров можно прослушать здесь или почитать здесь) - не вызывает никакого удивления. Она логично дополняет общую картину", - заключает Армен Гаспарян.

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