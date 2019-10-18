Кирьякова: какие экзотические болезни привозят молдаване из-за границы

Врач-инфекционист Галина Кирьякова рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о редких заболеваниях, которые можно приобрести в других странах, и о шансах на их излечение в Молдове.

У граждан Молдовы в наше время есть возможность путешествовать по всему миру – дело только в наличии финансов и желании.

То, что в тропических странах можно подхватить экзотические болезни, в том числе такие опасные как малярия или желтая лихорадка, знают многие. Как и о необходимости прививок перед посещением этих стран. Однако благополучная Европа также не безопасна – расплодившиеся там тигровые комары переносят опасные лихорадки, жертвами которых стали граждане и туристы в Италии, Франции и даже соседней Румынии. В Молдову регулярно "импортируют" болезни – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Привозят, конечно, болезни. Не очень много, но привозят. Было подозрение на лихорадку Западного Нила недавно, она не подтвердилась. Малярию привозят каждый год. В этом году были крайне тяжелые случаи малярии. Закончилось, к счастью, благополучно", - сказала врач.

Уникальным является то, что "поставщиками" болезней у нас порой являются не туристы, а обычные работяги.

"Проблема еще и в том, что в Молдову болезни часто привозят не туристы, а люди, которые бывают в тропических странах не от хорошей жизни, те, кто ездит туда по работе", - объяснила Кирьякова.

Впрочем, есть и позитивная информация – в случае заражения экзотическими инфекциями диагноз вам поставят правильный. Излечение же уже зависит от своевременности обращения к врачу и резервов организма.

"Даже если у нас нет возможности выявить возбудителя болезни, у нас есть договоренности. Если человек привез болезнь из Таиланда или Вьетнама, у нас есть договорные отношения с Румынией, Францией, они нас выручают в случае подозрений на экзотические заболевания", - заверила собеседница.

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