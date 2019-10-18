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Корнелиу Чуря
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Чуря: выборы мэра в Кишинёве можно было и не проводить

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Sputnik Молдова

Избирательная компания по выборам столичного мэра ничего не поменяла в предпочтениях кишиневцев, утверждает политолог Корнелиу Чуря.

И первые соцопросы, и последние показывают, что в избирательной гонке столицы лидируют два известных кандидата на кресло мэра, которые благополучно пройдут во второй тур.

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Поэтому, на первый взгляд, избирательная компания оказалась лишней. Вместе с тем, такое мнение относительно избирательного процесса является упрощенным.

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Не надо забывать, что один из подающих надежду кандидатов был снят с гонки, а это говорит уже о том, что избирательная кампания могла бы иметь немного другую траекторию, если бы Руслан Кодряну участвовал бы в ней.

"Власть утверждает, что электоральные органы действовали правильно и в пределах закона, но, вместе с тем, совершенно очевидно, что кому-то очень хотелось снять кандидата Кодряну. Он был тот самый "третий лишний", который при определенных условиях мог занять второе место и помешать пройти во второй тур одному из двух кандидатов власти", - считает политолог Корнелиу Чуря. 

Руслан Кодряну занимал должность ВРИО мэра столицы с апреля 2018 по июль 2019 год, сменив на этом посту другого мэра-временщика Сильвию Раду. По данным последних соцопросов, в первом туре выборов кандидат социалистов Ион Чебану наберет наибольшее количество голосов, не менее чем на 10% больше, чем второй финалист выборов Андрей Нэстасе, представляющий Блок "Акум".   

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Теги:
мэрия, Кишинев, выборы


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