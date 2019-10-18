06:34 19 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск
Геннадий Бордюгов
© Sputnik / Алексей Тихомиров

Бордюгов: мы не так много знаем о Второй мировой войне

Радио
Получить короткую ссылку
8910
Sputnik Молдова

Геннадий Бордюгов рассказал, почему и зачем был создан Международный общественный комитет "Победили вместе".

В преддверии 75-летия Великой Победы под эгидой Ассамблеи народов Евразии создан Международный общественный комитет "Победили вместе", деятельность которого направлена на противодействие попыткам переписывания истории Второй мировой войны и принижения роли СССР в разгроме гитлеровской Германии, а также на сохранение памяти о тех, кто отдал свою жизнь ради общей Победы.

Волонтеры Победы: наш долг сохранять историческую память о ВОВ
© Sputnik / Vladimir Polusatov
"Волонтеры Победы": наш долг сохранять историческую память о ВОВ

Президент Ассоциации исследователей Российского общества Геннадий Бордюгов рассказал в эфире радио Sputnik, как появилась идея создания такого комитета. 

"К сожалению, в последнее время становится массовым явлением желание посеять неприязнь между странами и народами, пересмотреть итоги Второй мировой войны, замолчать все то, что было сделано во благо человечества, сохранения демократии и гуманитарных ценностей", - пояснил Бордюгов. 

По его мнению, современное общество не так много знает о событиях тех лет и упускает некоторые факты. По словам Бордюгова, многие почти забыли об участии таких стран как Монголия, Индия и Китай: "Об их вкладе в историю все меньше говорят".

"Просвещение - это одна из целей нашей инициативы. Мы создаем международный общественный комитет "Победили вместе" и рассчитываем на поддержку всех, кто заинтересован, чтобы память жила в наших сердцах и в сердцах будущих поколений", - заключил Бордюгов. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

В Молдове проходит круглый стол, посвященный победе во Второй мировой войне
Посольство России ответило Болгарии на заявления о Второй мировой
Бордюгов: 100 лет революции в России – время для переосмысления
80-летие Второй мировой войны: королевство кривых зеркал в Варшаве
Теги:
Бордюгов Генадий, Великая Отечественная война, Вторая мировая война


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Модель демонстрирует творение Fabiana Milazzo на неделе моды в Сан-Паулу, Бразилия
Самые яркие фото недели. 12 - 18 октября
Готовы ли кишиневцы к выборам мэра столицы
Готовы ли кишиневцы к выборам мэра столицы - видео
Борьба за кресло мэра Кишинева
Борьба за кресло мэра Кишинева: кто кого?

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться