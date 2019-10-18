Бордюгов: мы не так много знаем о Второй мировой войне

Геннадий Бордюгов рассказал, почему и зачем был создан Международный общественный комитет "Победили вместе".

В преддверии 75-летия Великой Победы под эгидой Ассамблеи народов Евразии создан Международный общественный комитет "Победили вместе", деятельность которого направлена на противодействие попыткам переписывания истории Второй мировой войны и принижения роли СССР в разгроме гитлеровской Германии, а также на сохранение памяти о тех, кто отдал свою жизнь ради общей Победы.

Президент Ассоциации исследователей Российского общества Геннадий Бордюгов рассказал в эфире радио Sputnik, как появилась идея создания такого комитета.

"К сожалению, в последнее время становится массовым явлением желание посеять неприязнь между странами и народами, пересмотреть итоги Второй мировой войны, замолчать все то, что было сделано во благо человечества, сохранения демократии и гуманитарных ценностей", - пояснил Бордюгов.

По его мнению, современное общество не так много знает о событиях тех лет и упускает некоторые факты. По словам Бордюгова, многие почти забыли об участии таких стран как Монголия, Индия и Китай: "Об их вкладе в историю все меньше говорят".

"Просвещение - это одна из целей нашей инициативы. Мы создаем международный общественный комитет "Победили вместе" и рассчитываем на поддержку всех, кто заинтересован, чтобы память жила в наших сердцах и в сердцах будущих поколений", - заключил Бордюгов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK