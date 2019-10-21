Киркоров: мои предки покоятся на кладбище в Кишиневе

В эфире радиостудии Sputnik Молдова отец Киркорова Бедрос Филиппович сделал признание – его предки покоятся в нашей стране.

Sputnik Молдова ранее озвучивал версию, что наша страна играет заметную роль в биографиях не только известного певца Филиппа Киркорова, но и всего его рода.

В Кишиневе на старинном кладбище, где прежде хоронили армян, а позже и поляков-католиков, есть несколько надгробий, установленных на рубеже XIX и XX веков. Там погребены люди с фамилией Киркоров.

Киркоровы, этнические армяне, убегая от геноцида, разъехались по миру: некоторые, как семья Бедроса Киркорова, оказались в Болгарии, другие - в Румынии (в Бухаресте сейчас живет много Киркоровых), некоторые эмигрировали в Париж.

Об этом в студии Sputnik Молдова рассказал Бедрос Киркоров, артист, отец звезды российской эстрады.

"Мои далекие предки похоронены здесь, в Молдове. Недавно, лет десять назад, я узнал, что на кишиневском кладбище есть захоронения людей с фамилией Киркоров. Я посетил кладбище и записал все имена, а потом, когда был в Париже, встречался со своей родней там, они сказали мне, что, да, это представители нашего рода покоятся в Кишиневе. Это точно наши предки, которые в Кишиневе были врачами", - сказал Киркоров.

По некоторым данным, римско-католическое (раньше оно называлось Польское) кладбище в Кишиневе было заложено в конце XVIII века.

Именно здесь, отмечают исследователи истории Кишинева, можно найти надгробия с фамилией Киркоров.

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