Манастырлы: а не лишить ли молдавскую диаспору права голосовать

Молдавская диаспора на Западе слабо представляет то, что происходит в республике, и потому неправильно позволять этим людям вмешиваться в происходящие в стране политические процессы, считает политолог Сергей Манастырлы.

Молдавская диаспора на Западе – это совершенно аморфное, неорганизованное явление, которое организовывали и мобилизовывали исключительно гражданские активисты при финансовой поддержке иностранных посольств на период важных с внешнеполитической точки зрения процессов в Молдове. Об этом в студии Sputnik Молдова заявил политолог Сергей Манастырлы.

"Те люди, кого на Западе называют молдавской диаспорой, по сути, не могут так называться, поскольку они прекрасно интегрированы в местное сообщество, оторваны от молдавской политической реальности, при том, что сами в Молдове не живут, в лучшем случае, здесь растут их дети, которых они со временем тоже заберут к себе", - отметил Манастырлы.

По мнению политического аналитика, своим голосованием на выборах наши бывшие граждане, уехавшие на Запад, меняют политическую картину в Молдове под свои какие-то идеальные представления о том, как тут надо жить. Они не вникают глубоко в наши внутренние проблемы, а ситуация здесь сложнее, чем может казаться им издалека.

"Может, это шовинистически прозвучит, но, наверное, имеет смысл ограничить политические права лиц, которые не проживают постоянно на территории Молдовы. Это достаточно болезненная тема для страны, больше миллиона граждан которой проживают за рубежом", - полагает Манастырлы. © Sputnik / Miroslav Rotari Как изменилась Молдова после местных выборов

Как рассказал политолог, последние пятнадцать лет мы становились свидетелями того, как западную диаспору удачно превозносили и поднимали ее значимость за счет открытия дополнительного числа участков для голосования.

В то же время, на Востоке, где избирателей из Молдовы не меньше, участков открывали в десятки раз меньше и существенно ограничивали возможности волеизъявления людей.

И даже если мысль об ограничении прав на голосование не самая удачная, в таком случае, совершенно необходимо обеспечить равные возможности для волеизъявления всем жителям Молдовы, кто находится за пределами страны.

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