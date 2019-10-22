Лисневский: я знаю, где находится Плахотнюк

Фамилия опального олигарха вновь всплывет во время второго тура выборов мэра Кишинева, и ее еще не раз будут использовать в ходе предвыборной кампании, уверен политтехнолог Ян Лисневский.

У Андрея Нэстасе на самом деле не так много возможностей для того, чтобы поднять свой рейтинг в глазах избирателя. Об этом заявил политтехнолог Ян Лисневский в интервью Sputnik Молдова. По словам политтехнолога, Нэстасе, которому не хватает некоторого количества голосов, нуждается в повышении рейтинга, поэтому он скорее всего пойдет по пути поиска какого-либо врага. Это уже знакомый метод, нацеленный на то, чтобы оттянуть на себя голоса электората, отдающего свой голос кандидату не потому что "за" него, а потому, что "против" другого.

"Меня часто спрашивают, знаю ли я, где находится господин Плахотнюк? Да, я знаю, он находится здесь, в Молдове, в предвыборной кампании. Сейчас снова вспомнят тему Плахотнюка, тему того, что социалисты и демократы когда-то были у власти вместе, и на этой волне Нэстасе попытается набрать еще какое-то количество голосов", - сказал Лисневский.

По мнению политтехнолога, в этой кампании блок ACUM чувствует себя немножко свободнее. Они сейчас максимально используют имеющиеся рычаги, чтобы увеличить свой процент в следующем туре выборов. Однако все стратегии, кроме геополитической, были использованы в первом туре. Поэтому, видимо, нас в скором времени ждет новый виток геополитического противостояния.

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