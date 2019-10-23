Быстров о Неделе российского кино: это искусство, которое объединяет

Фильм "Крик тишины" режиссера Владимира Потапова первым показали на Неделе российского кино. Его презентовал один из главных героев - артист Артем Быстров. Приозошло это 22 октября в Кишиневе, а 23 октября он представит картину в Тирасполе.
Быстров посетил Молдову в первый раз, и ему очень понравился осенний Кишинев, его старые, наполненные историей улицы. Он уверен, что кино – искусство, которое объединяет людей, и Неделя российского кино также справится с этой важной задачей.
"Я надеюсь, что молдавскому зрителю понравятся картины, представленные на Неделе российского кино, и они найдут отклик в их сердцах. Если у наших стран есть какие-то проблемы и недоговоренности, то пусть они уйдут, чтобы мы жили как братья", - сказал он.
Фильм "Крик тишины" рассказывает об истории одной семьи, которая пережила блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
"На площадке работали люди, которые действительно пережили блокаду Ленинграда в детском возрасте. Не могу сказать, что я много нового от них узнал. Всё ведь есть в литературе, документальных хрониках. Но то, что они рассказывали, конечно, очень впечатлило", - заметил он.
Более всего актеру запомнилось откровение одной из актрис о том, что буквально спустя два-три месяца, как началась блокада, люди совершенно спокойно смотрели на труппы и воспринимали смерть таким образом, будто включили внутри себя сберегающий режим.
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