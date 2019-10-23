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Глеб Нагорный
© Sputnik / Rodion Proca

Нагорный: Кишинев - город, в котором высотки напирают на одноэтажки

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Sputnik Молдова

Адвокат, прозаик, драматург, публицист Глеб Нагорный в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, чем его привлекает жизнь в мегаполисе, и почему Кишинев пока еще мало напоминает европейские города.

Молдова – небольшая страна постсоветского пространства, у которой больше общего с Россией, чем с Европой, считает адвокат, прозаик, драматург, публицист Глеб Нагорный. Молдова больше напоминает Россию, чем, к примеру, Литву, с точки зрения внешнего облика и архитектуры. По мнению Нагорного, который вырос в Литве, однако давно проживает в России, Кишинев не особенно схож с европейскими городами.

"В Кишиневе очень много одноэтажных зданий, причем, к сожалению, обветшалых. Что интересно, в России все меньше остается таких строений, они сносятся. Если они представляют какую-либо ценность, их необходимо реставрировать, приводить в порядок. Нужно, чтобы фасады соответствовали той исторической эпохе, которую они представляют. А то, когда на эти одноэтажные здания напирают высотки, получается эклектика. Но в целом город мне понравился, он спокойный, чистый", - отметил Нагорный.

По словам собеседника Sputnik Молдова, ему достаточно комфортно в Москве, и ритм жизни в огромном городе ему очень близок.

Жилые дома.
© Sputnik / Алексей Майшев
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Огромное количество людей, постоянное движение создают ощущение жизни. В мегаполисах, по мнению Нагорного, своя энергетика, там жизнь бурлит, все насыщено событиями.

"Уезжал я из Литвы не из каких-то политических соображений. Мне некомфортно было в Вильнюсе потому, что он маленький. А те из моих знакомых, кто остался, им там уютно, они прекрасно себя чувствуют. Но многие разъехались, миграция там огромная. Впрочем, это характерно для многих постсоветских стран, в Молдове, я знаю, миграция тоже большая. Но в Вильнюсе, по большей части, для меня была скука", - заключил Нагорный.

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Теги:
архитектура, Кишинев


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