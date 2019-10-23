Мидриган рассказал, есть ли будущее у Демпартии

На состоявшихся в минувшее воскресенье в Молдове местных выборах одним из сюрпризов стал тот факт, что, оказывается, Демпартия не исчезла с политической арены. Есть ли шанс, что это политформирование снова наберет силу? Эксперт Павел Мидриган заявил в эфире студии Sputnik Молдова, что на сегодняшний день демократы в сложной ситуации, они пока в положении боксера, который только отражает удары, но не наносит их. Вот когда они придут в себя, научатся "держать удар" – может, тогда они что-то еще предпримут.

"Они подрастеряли часть сторонников – те, кто примкнули к этой партии в первую очередь из-за каких-то корыстных интересов, разбежались, остались люди, которым некуда идти, поскольку другие политические партии их не примут. Поэтому они вынуждены сейчас держаться в куче и ждать удобного случая", - отметил Мидриган.

Удобным случаем, по мнению эксперта, для них будет борьба между двумя крупнейшими на сегодняшний день политическими силами. Поводом для такой конкуренции между членами сегодняшнего альянса могут стать президентские выборы. Если они подойдут к президентским выборам как альянс, то ACUM придется поддержать Игоря Додона, чего они не хотят и не планируют.

"Я думаю, что Майя Санду реально планирует баллотироваться на пост президента, поэтому, если возвращаться к демократам, я думаю, что рано или поздно этим двум политическим элементам понадобится союзник. Поэтому сейчас задача демократов – очистить свою партию от некоторых людей, которые себя скомпрометировали", - сообщил Мидриган.

При этом, добавил он, Демократы будут сохранять антироссийскую позицию. Иначе им не выжить, тем более, что их лидер сейчас находится в Штатах.

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