Жук: почему "правые" в Молдове так сильно разобщены

Кишиневский политолог Виктор Жук рассказал в эфире радио Sputnik Молдова о самой главной проблеме правого фланга в молдавской политике.

В первом туре местных выборов, которые недавно прошли в Молдове, были представлены практически все правые партии, однако ни один из представителей этих политформирований не смог достичь абсолютной победы.

Политолог Виктор Жук, комментируя ситуацию, отметил, что несмотря на отсутствие идеологических противоречий, у правых в Молдове есть одна большая проблема, которую они не могут решить уже почти третий десяток лет. Практически все правые силы - приверженцы идеи поглощения Румынией Республики Молдова.

"Для некоторых таких лидеров унионизм уже стал профессией. Стоит отметить, что многие из этих партий показали довольно неплохой результат на местных выборах. Но такая раздробленность сыграла с ними злую шутку – у них нет шансов стать хорошим политическим движением, которое имеет вес в обществе", - сказал политолог.

Жук уверен, что все лидеры политформирований, которым идея унионизма близка, считают, что именно они должны быть во главе списков тех людей, которые ратуют за унионизм. Но они не хотят уступать пальму первенства и не готовы на компромиссы.

"Идеологических противоречий на правом фланге нет, есть лишь субъективный фактор – борьба за пальму первенства между лидерами партий на правом фланге. У них, собственно, нет даже конкретного плана по объединению с Румынией, одна риторика. Никто ничего конкретного с шансами на успех даже не предложил, одни призывы", - отметил Жук.

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