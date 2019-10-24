Мокану: люди разочаровались во власти, потому и не ходят на выборы

Что стало причиной низкой явки на выборах мэра Кишинева, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

Явка на выборах примара Кишинева в этом году составила чуть больше 36%.

Пассивность электората различные эксперты объясняют по-разному: тем, что между кандидатами-фаворитами по сути не было борьбы, тем, что народ перестал доверять политикам, тем, что люди разуверились, будто их голос способен что-то изменить…

Социолог Виктор Мокану полагает, что низкая явка была обусловлена двумя основными факторами: во-первых, население продолжает "голосовать ногами", то есть, активно покидает страну, а во-вторых, люди недовольны качеством жизни в стране и разочарованы во власти.

"За последние пять-шесть лет, по некоторым данным, от 100 до 200 тысяч человек трудоспособного возраста покинули Молдову. Это могло повлиять. Еще один момент – люди разочаровались во власти. Многие представители властных элит обещают много населению, но почти ничего не делают", - отметил Мокану.

Как заявил социолог, согласно последним исследованиям, жители Кишинева самой важной проблемой считают неудовлетворенность качеством жизни.

В числе проблем, которые их больше всего беспокоят, кишиневцы называют бедность, низкие зарплаты, пенсии, пособия и социальные выплаты, несоответствие цен на продукты питания и коммунальные услуги с доходами населения.

Те же проблемы, которые являются частью функций главы города, волнуют людей в гораздо меньшей степени.

Инфраструктурные проблемы, состояние дорог, обустройство мест отдыха и детских площадок – то есть, те проблемы, которые и являются областью задач городского главы, - граждане считают менее важными, чем качество жизни. И вот эти два фактора и влияют на низкую явку электората, заключил Мокану.

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