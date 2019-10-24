Немецкий журналист считает, что нынешняя ситуация в Молдове ненадолго

Журналист, политолог, историк и социолог Урс Ункауф рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, каким ему видится путь развития Молдовы.

В Молдове сложилась интересная ситуация. Во внешнеполитическом плане Молдова находится на пути выбора между интеграцией в европейские структуры и хорошими отношениями с Российской Федерацией. Такого мнения придерживается журналист из Германии, эксперт в области международных отношений Урс Ункауф.

"Я вижу, что большинство людей в Молдове владеют русским языком, но в то же время остро стоят вопросы взаимоотношений с Евросоюзом, с соседней Румынией. Я обязательно приеду сюда еще, потому что было очень интересно познакомиться здесь с людьми, здесь много хороших людей, хотя в стране, я знаю, большие проблемы и сложности с работой", - заявил Ункауф.

Как отметил эксперт, в Германии мало знают о Молдове, она не присутствует в немецком медиапространстве. Если СМИ и сообщают какую-либо информацию, то касается она только тех случаев, когда в Молдове происходит что-то негативное.

"Нынешняя политическая и экономическая ситуация в Молдове не может продолжаться долго, стране не нужно выбирать только Россию или Евросоюз, ее будущее – между этими двумя центрами геополитической силы", - полагает Ункауф.

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