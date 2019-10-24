Затулин: Молдова находится на полпути к Евразийскому союзу

Одна из целей Евразийского союза – расширение за счет привлечения других стран, отметил первый зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в ходе видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан о взаимодействии в рамках ЕАЭС.
"Как вы знаете, некоторые государства находятся на полпути к Евразийскому союзу, например, Молдова, где, прежде всего из-за внутренних споров, не было принято решение о полноценном членстве", - заявил он.
Препятствием для полноценного членства Молдовы в ЕАЭС является внутренний спор между президентом и правительством страны.
"Когда он будет разрешен, и, если он будет разрешен в пользу членства в Евразийском союзе, как мы рассчитываем, тогда, я надеюсь, что и Молдова тоже присоединится. Да и целый ряд государств еще могли бы об этом тоже подумать", - заключил Затулин.
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