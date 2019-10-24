20:10 24 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.31
  • USD17.38
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.70
Поиск
Константин Затулин
© Sputnik / Александр Натрускин

Затулин: Молдова находится на полпути к Евразийскому союзу

Радио
Получить короткую ссылку
110 0 0
Sputnik Молдова

ЕАЭС как объединение стран открыт для разного рода предложений, отметил зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Одна из целей Евразийского союза – расширение за счет привлечения других стран, отметил первый зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в ходе видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан о взаимодействии в рамках ЕАЭС.

"Как вы знаете, некоторые государства находятся на полпути к Евразийскому союзу, например, Молдова, где, прежде всего из-за внутренних споров, не было принято решение о полноценном членстве", - заявил он.

Вероника Никишина
© Sputnik / Нина Зотина
Никишина: Молдова может вступить в ЕАЭС, если есть политическая воля
Как подчеркнул Затулин, президент Молдовы Игорь Додон принимает участие во всех мероприятиях, тесно взаимодействует со всеми структурами Евразийского союза, все время выступает в поддержку евразийской интеграции. Правительство Молдовы при этом занимает несколько иную позицию.

Препятствием для полноценного членства Молдовы в ЕАЭС является внутренний спор между президентом и правительством страны.

"Когда он будет разрешен, и, если он будет разрешен в пользу членства в Евразийском союзе, как мы рассчитываем, тогда, я надеюсь, что и Молдова тоже присоединится. Да и целый ряд государств еще могли бы об этом тоже подумать", - заключил Затулин.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Затулин заявил о необходимости упростить получение гражданства России
Евразийский или Европейский союз: о чем мечтают жители Молдовы
Зачем Молдове Евразийский союз


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Красная площадь – любимое место туристов в Москве: фото
Гаспарян: США выделили миллионы Белым каскам в Сирии
Гаспарян объяснил, на что пойдут миллионы, выделенные "Белым каскам" в Сирии
Результат выборов мэра Кишинева 20.10.2019
Выборы мэра Кишинева: финальные итоги

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться