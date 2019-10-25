Быркин: мы привезли в Молдову фильм об исторической совести

Продюсер Вадим Быркин и актриса Светлана Чуйкина рассказали о фильме "Балканский рубеж", который повествует о событиях 1999 года в Югославии. Как отметил Быркин, раньше он был корреспондентом в горячих точках, поэтому прекрасно понимал, как надо снимать такой фильм.

"Фильм воспринимается по-разному. Его стараются политизировать. Фильм только вышел, сразу появилась редакционная статья в британской газете Times о том, что фильм – это "мягкая сила Путина" и "русская пропаганда". Якобы в фильме события отражены неправильно, а на самом деле героями являются натовские пилоты, которые бомбили Югославию", - сообщил Быркин.

По словам продюсера фильма, съемочной группе удалось сделать честное кино, в котором использовались, в том числе, и кадры документальной хроники, рассказывающие о событиях тех лет гораздо громче, чем все то, что можно воссоздать художественным языком. Кроме того, в фильме снялись и многие свидетели тех событий.

"Когда бомбили белградские мосты, люди вышли на мосты с плакатами, это была акция "Мы являемся целью". В фильме мы решили воспроизвести эту сцену. И когда снимали этот эпизод в Белграде, мы узнали, что участвовать в массовке пришли многие из тех людей, которые 20 лет назад стояли на этих мостах", - рассказал Быркин.

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