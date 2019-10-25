Шаповалов: почему молдавскую диаспору не интересуют местные выборы

Молдавский политолог, историк Борис Шаповалов в эфире студии Sputnik Молдова рассуждает о том, почему уехавшие за рубеж наши бывшие соотечественники не проявили интерес к прошедшим в Молдове выборам в местные органы власти.

Люди, которых принято называть молдавской диаспорой за рубежом, довольно вяло участвовали в местных выборах. Не было ажиотажа, толп на избирательных участках, что невольно наталкивает на мысль – может, этих людей давно ничего не связывает с бывшей родиной? Политолог Борис Шаповалов полагает, что диаспору не интересуют местные выборы, поскольку она давно оторвалась от Молдовы и ей не близки местные проблемы. Сейчас эти люди живут в Италии, Франции, России, Германии, США и так далее. У них давно свои интересы.

"Диаспора играла определенную роль на президентских выборах 2016 года и особенно на парламентских выборах 24 февраля нынешнего года, когда она была мобилизована. Но нынешние выборы показали, что диаспору вообще-то мало интересует, что реально происходит в Республике Молдова", - сообщил Шаповалов.

По мнению эксперта, ситуацию с предыдущими выборами раскачивали искусственно, пропагандой, создавая ажиотаж противостояния проевразийцев с проевропейцами. Сейчас же всего этого не было, поэтому диаспора очень спокойно отреагировала на тот факт, что в Молдове проходят выборы в местные органы власти.

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