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Серджиус Чокану
© Sputnik / Miroslav Rotari

Архитектор: в Кишиневе разрушаются памятники, и никто за это не отвечает

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Sputnik Молдова

Доктор архитектуры, старший научный сотрудник Института культурного наследия Серджиус Чокану рассказал о том, почему многие представляющие историческую и архитектурную ценность здания в Кишиневе разрушаются, и никто не несет за это ответственность.

К сожалению, в молдавском законодательстве не предусмотрены санкции для недобросовестных пользователей и владельцев зданий. И нередки случаи, когда владельцы не заботятся о принадлежащем им имуществе, оставляя здание разрушаться. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал архитектор Серджиус Чокану.

"Ты как владелец можешь оставить здание, чтобы оно разрушалось. Хочешь что-то с ним сделать, произвести какой-то ремонт, снимаешь крышу и вдруг у тебя закончились деньги. Здание стоит заброшенным долгие годы. Дождь, снег, и оно, конечно, приходит в негодность", - заявил Чокану.

Как сообщил архитектор, законодательные акты об охране памятников архитектуры у нас есть, но дело в том, что закон попросту не работает. Нигде не сказано, какое наказание должен понести недобросовестный собственник, если находящееся в его владении здание содержится в ненадлежащем состоянии.

Синагога на улице Александри в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Кроме того, еще одной проблемой является отсутствие в Молдове инженеров - специалистов по реставрации, которые могли бы помочь в восстановлении разрушающихся исторических зданий.

"У нас нет ни одного специализированного инженера в области реставрации. Инженеры нового строительства у нас есть, но инженер-реставратор решает совсем другие задачи", - отметил Чокану.

По словам эксперта, в республике просто нет специалистов, которые бы разбирались в том, как подойти к работе над памятником архитектуры, чтобы здание не просто не упало, а сохранило свою историческую идентичность. К сожалению, когда обычный инженер привлекается к работе над историческим зданием, он всего лишь возвращает его в эксплуатацию, используя при этом методы, которые могут напрочь уничтожить историческую и архитектурную значимость памятника.

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