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Далер Фатыхов
© Sputnik / Miroslav Rotari

"Россия сегодня" откроет новый виртуальный мир исчезнувших шедевров

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Sputnik Молдова

Международное агентство скоро презентует еще один свой уникальный проект виртуальной реальности - "Музей исчезнувших картин".

О новом виртуальном проекте "Музей исчезнувших картин" Международного информационного агентства "Россия сегодня" корреспонденту Sputnik рассказал руководитель Центра разработки экспериментальных проектов МИА "Россия сегодня" Далер Фатыхов. 

Недавно он в рамках образовательного курса "Дни виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности" побывал в Кишиневе и Тирасполе, дав возможность всем желающим на своем опыте испытать новые технологические разработки, придуманные и воплощенные в жизнь сотрудниками агентства. 

Образовательный курс Дни виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В "Музей исчезнувших картин" собраны шедевры художественного искусства – те, что были утрачены, либо по разным причинам пострадали и теперь не видят белого света. В общем, в виртуальную галерею вошли те великие произведения, которые сейчас нигде больше не увидишь. Но у истинных ценителей изобразительного искусства появился теперь уникальный шанс – встретиться с утерянными творениями знаменитых мастеров и, более того, погрузиться в их сюжет и настроение благодаря озвучке, прочувствовать их атмосферу уже благодаря новым технологиям и исходя из современной реальности.

"Мы нашли репродукции этих утраченных шедевров и воссоздали их в виртуальном музее. Мы рассказали о создании каждой из этих картин и также каждую из них "оживили" с помощью аудиовизуальных эффектов", - подчеркнул Фатыхов.

Презентация "Музея исчезнувших картин" состоится уже 14 ноября в Санкт-Петербурге, в Главном штабе Эрмитажа.

Разработчик в интервью также рассказал о других виртуальных проектах, созданных в агентстве, к примеру, про людей с аутизмом и незрячих, когда благодаря новым технологиям возможно увидеть мир их глазами.

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