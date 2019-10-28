Мидриган: Кишиневу для развития необходимо в десять раз больше денег

Проблема нашей политики – это отсутствие харизматичных лидеров: люди ждут не болтунов, а профессионалов, считает доцент кафедры права Университета Константина Стере, адвокат, бывший судья Павел Мидриган.

Грандиозные планы, которые озвучивают некоторые политические деятели – это просто громкие заявления, поскольку на реализацию таких планов нужны, как правило, огромные средства. Об этом в интервью Sputnik Молдова заявил юрист Павел Мидриган.

"Возьмите Кишинев – да, это наша столица, да, здесь крутится денег больше, чем где-либо в стране. Но чтобы привести в порядок город, нужно в десять раз больше денег, чем вкладывается. Посмотрите состояние дорог, канализацию, коммуникации. Для решения этих проблем нужны люди другого склада ума", - заметил Мидриган.

Как отметил эксперт, необходимы прежде всего люди, видящие возможность привлечения дополнительных средств, готовые выступить с конкретными предложениями относительно того, как заработать недостающие средства.

Необходимо убедить и привлечь инвесторов, чтобы обеспечить Кишиневу дополнительное финансирование.

По мнению эксперта, люди оценивают политиков с пессимизмом и не ходят голосовать, потому что не верят, что их голос, отданный за кого бы то ни было, что-то изменит, ведь кандидаты говорят о каких-то абстрактных вещах, а не о том, что волнует людей на самом деле.

Как полагает Мидриган, для человека, стоящего во главе Кишинева, необходимо умение подбирать команду, умение видеть компетентных людей со способностями.

"Мэр должен быть генератором идей, но у нас почти нет таких людей. И он должен быть способен создать команду, собрать людей вокруг себя. Не мнить себя большим деятелем, от которого все зависят, а сплотить команду специалистов в разных отраслях", - считает Мидриган.

Без этого Кишинев не будет развиваться, заключил эксперт.

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