Ларюшина: почему Молдова все меньше экспортирует товаров в Евросоюз

В чем причина снижения экспорта из Молдовы в страны Евросоюза, в интервью студии Sputnik Молдова рассказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

Экспорт из Молдовы в страны Евросоюза переживает спад уже четыре месяца подряд. Основная причина этого, по мнению экономиста Татьяны Ларюшиной, заключается в том, что деловой климат в Молдове ухудшается, что не способствует увеличению экспорта.

"Деловой климат в Молдове не позволил экспортерам наращивать свой потенциал и продолжать развивать свой бизнес. Риски ведения бизнеса были настолько высокими для развития бизнеса, что главная задача в бизнес-проектах сводилась к защите своих прав внутри страны", - отметила Ларюшина.

По словам эксперта, в этих условиях об увеличении экспортных возможностей или хотя бы о сохранении прежних объемов экспорта речи идти не может.

Проще говоря, бизнес предпочел тактику "не высовываться", поскольку в нестабильной политической ситуации опасался угрозы рейдерских захватов, внутренней утечки информации, несоблюдения законов о коммерческой тайне.

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"Захваченные институты и агентства работали не на обслуживание развития бизнеса, а на обслуживание доминировавшей тогда олигархической группы. В деловых кругах это хорошо известно, просто в условиях потери независимости прессы очень сложно это было донести до общественного сознания и сформировать общественное мнение в поддержку", - заключила Ларюшина.

Теперь же, по мнению экономиста, мы видим закономерные результаты такой модели поведения.

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