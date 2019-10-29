Эксперт рассказал, будут ли молдаване путешествовать лоукостерами

Отразится ли вводимый в ЕС эко-налог на стоимости авиаперелетов для граждан Молдовы, рассказал консультант премьер-министра по вопросам транспорта и инфраструктуры Олег Тофилат.

Стало известно, что страны Евросоюза вводят так называемый "эко-налог", и, соответственно, цены на билеты лоукост тоже вырастут. К чему это приведет в долгосрочной перспективе и каким образом отразится на гражданах Молдовы, в эфире студии Sputnik Молдова объяснил консультант премьер-министра по вопросам транспорта и инфраструктуры Олег Тофилат.

"То, что в Евросоюзе, да и во всем мире, борются с загрязнением окружающей среды – это общеизвестный факт. Я не думаю, что эконалог вводится для того, чтобы убить бизнес лоукост и не верю, что этот вид авиаперевозок умрет с введением такого налога", - заявил Тофилат.

По словам эксперта, есть механизмы общественных политик, когда государство стимулирует потребителя к определенному поведению. На уровне Европы существует "белая карта" транспорта, которая говорит, что на средние расстояния целесообразнее перемещать большие массы пассажиров поездом, поскольку этот способ перевозки предполагает меньшее загрязнение окружающей среды.

Если подсчитать, сколько вредных выбросов выделяется в атмосферу на сто километров авиаперевозок в расчете на одного авиапассажира и сравнить с аналогичными расчетами на одного пассажира поезда, то разница ощутима, и она не в пользу авиатранспорта. Поэтому людей стимулируют выбирать железнодорожное сообщение. Но это не касается путешествий на более длинные расстояния.

"Налог изменится, но в то, что это страшно поменяет структуру авиабизнеса, я не верю. Кроме того, если это вводит Германия, то на полетах лоукостеров, скажем, из Италии в Молдову это никак не отразится. Давайте все же не забывать, что Европа очень часто многое оставляет на усмотрение национальных властей", - отметил собеседник Sputnik Молдова.

Как заключил эксперт, вполне возможно, что страны вроде Италии, куда прибывает много наших туристов, не будут спешить с установлением этого налога, поэтому на молдаванах это может и не отразиться.