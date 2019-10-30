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Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Alexander Natruskin

Журавлев: США редко интересуются чьим-то правом, когда речь идет о выгоде

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Sputnik Молдова

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев прокомментировал заявления США о контроле над нефтяными месторождениями в Сирии.

Все возможности, связанные с развитием США, президент Дональд Трамп поставил на "нефтяную карту". Контроль над нефтяными месторождениями по всему миру и, в первую очередь, в Сирии – важнейшая часть американской политики. Об этом гендиректор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев заявил в эфире радио Sputnik. 

Военнослужащие армии США
CC BY 2.0 / The U.S. Army / Black Hawk unload
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Эксперт отметил, что Соединенные Штаты находятся на Ближнем Востоке вообще без всяких на то прав. Но американцы редко интересуются правом, когда речь идет о выгоде. По его мнению, президент США Дональд Трамп сделал страну крупнейшим экспортером нефти, а не Сирию с ее нефтяными запасами. 

"Он (Дональд Трамп – ред.) сделал США крупнейшим экспортером нефти, и Трамп может продолжить эту политику только при условии, что он будет контролировать другие нефтяные запасы даже не для того, чтобы их использовать, а для того, чтобы не дать использовать их другим. Естественно, что в этой ситуации сирийская нефть и территория Сирии, как страна, через которую проходит нефть, становится важнейшей целью американской политики", - пояснил эксперт.

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Ранее глава Пентагона Марк Эспер отметил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки других сторон их захватить.

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