Ионицэ: метр территории у реки Бык можно продать за сто тысяч евро

Столица – это всегда огромные возможности для привлечения средств, а река в городе может приносить городу доход, если по ее берегам обустроить места отдыха. Экономист Вячеслав Ионицэ в интервью студии Sputnik Молдова поделился своим мнением, какие возможности для реабилитации реки Бык существуют в Кишиневе.
"Река – это самое дорогое, что есть в городе. Самая высокая стоимость земли – это земля по берегам рек. Потому что есть возможность построить вокруг реки бары, рестораны, места отдыха. Один квадратный метр территории у реки Бык можно продать за сто тысяч евро. Нужно эту реку восстановить", - сообщил Ионицэ.
Восстановление одного метра территории вокруг Быка, по расчетам эксперта, обойдется в 20-30 тысяч евро. Однако можно это сделать за счет средств экономических агентов, заинтересованных в этой территории.
"Я подсчитал, что необходимо около 300 миллионов евро, чтобы восстановить четыре-пять километров территории вокруг реки Бык. Для этого не нужно привлекать государственные средства, нужно просто сказать частникам, что разрешаем использовать эту территорию в обмен на ее благоустройство", - отметил Ионицэ.
Однако, как заключил эксперт, здесь важно применять осторожный подход, учитывая экологическое состояние Быка, чтобы не ухудшить и без того плачевную ситуацию с рекой.
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