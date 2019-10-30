Ионицэ: метр территории у реки Бык можно продать за сто тысяч евро

Реабилитация реки Бык потребует больших вложений, однако есть возможность благоустроить территорию по берегам Быка без привлечения средств из муниципального бюджета, полагает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Столица – это всегда огромные возможности для привлечения средств, а река в городе может приносить городу доход, если по ее берегам обустроить места отдыха. Экономист Вячеслав Ионицэ в интервью студии Sputnik Молдова поделился своим мнением, какие возможности для реабилитации реки Бык существуют в Кишиневе.

"Река – это самое дорогое, что есть в городе. Самая высокая стоимость земли – это земля по берегам рек. Потому что есть возможность построить вокруг реки бары, рестораны, места отдыха. Один квадратный метр территории у реки Бык можно продать за сто тысяч евро. Нужно эту реку восстановить", - сообщил Ионицэ.

Восстановление одного метра территории вокруг Быка, по расчетам эксперта, обойдется в 20-30 тысяч евро. Однако можно это сделать за счет средств экономических агентов, заинтересованных в этой территории.

"Я подсчитал, что необходимо около 300 миллионов евро, чтобы восстановить четыре-пять километров территории вокруг реки Бык. Для этого не нужно привлекать государственные средства, нужно просто сказать частникам, что разрешаем использовать эту территорию в обмен на ее благоустройство", - отметил Ионицэ.

Однако, как заключил эксперт, здесь важно применять осторожный подход, учитывая экологическое состояние Быка, чтобы не ухудшить и без того плачевную ситуацию с рекой.

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