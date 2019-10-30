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Михаил Пойсик
© Sputnik / Miroslav Rotari

Экономист рассказал, как превратить Кишинев в европейский город

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Sputnik Молдова

Утверждение градостроительного плана и развитие общественного транспорта – основные задачи, которые в первую очередь предстоит решить будущему главе Кишинева, полагает доктор экономики Михаил Пойсик.

Кишиневу необходим современный план градостроительства, поскольку тот, который был сделан ранее, не соблюдается, и необходимо в новом плане учесть все предыдущие недочеты и алогичные моменты.

Бизнес-встреча, иллюстративное фото.
CC0 / Pixabay / rawpixel
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Кроме того, нужно определить на ближайшие 10-20 лет перспективы Кишинева. Это стратегическая цель, которую предстоит в первую очередь решить будущему мэру города. Работу над этим планом надо начинать сегодня, но с прицелом на дальнюю перспективу.

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Кроме того, в городе остро стоит еще одна проблема – это общественный транспорт. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономист Михаил Пойсик.

"В Кишиневе необходимо решить проблему общественного транспорта. Об этом много говорится, но люди должны понять: в городе общественным транспортом добраться и быстрее, и удобнее, и легче. Ничего в этом вопросе не сделано", - сообщил Пойсик.

Также, по мнению экономиста, в решении транспортной проблемы мог бы помочь опыт Скандинавских стран, где климат значительно суровее, чем у нас, а население при этом передвигается на велосипедах. Для этого там созданы велодорожки и другие условия.

"Мы должны прививать подобную культуру и у нас. Мы должны превращать Кишинев в европейский город, а для этого мы должны максимально сократить движение личного транспорта по городу, отдав приоритет общественному транспорту", - заключил Пойсик.

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