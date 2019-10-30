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Галина Шеларь
© Sputnik / Miroslav Rotari

Шеларь: Кишинев давно перестал быть промышленным центром

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Sputnik Молдова

Какую проблему в Кишиневе стоит решить в первую очередь, чтобы город начал развиваться – на этот вопрос в интервью студии Sputnik Молдова ответила директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

Кишинев сегодня строится согласно генплану, утвержденному в 1989 году, с определенными корректировками и поправками на произошедшие за эти годы изменения. Но этот план не соответствует требованиям нашего времени, поскольку слишком многое изменилось с момента, когда был принят этот документ, полагает экономист Галина Шеларь.

"Центром и экономического, и пространственного планирования города тех лет была промышленность. Бывший мэр Кишинева Серафим Урекян одной из своих задач сделал вывод промышленных предприятий за пределы центра Кишинева. Ну а сейчас и выводить уже вообще нечего", - отметила Шеларь.

По словам экономиста, для того, чтобы город начал развиваться как столица, необходимо определить – вокруг чего развивается Кишинев. Нужно понять, в чем "изюминка" этого города, и это должно стать приоритетом в его развитии.

"Это будет и приоритетом для экономического развития, и движителем роста, это будет то, за счет чего Кишинев начнет восстанавливаться как столица и как наш любимый белый город", - сообщила Шеларь.  

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