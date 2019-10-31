Рожанковский: Дании пришлось прервать "игру" вокруг "Северного потока – 2"

Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2", сообщило Датское энергетическое агентство (DEA).

В сообщении на сайте агентства сказано, что документ выдается в соответствии с обязательствами Дании согласно Конвенции ООН по морскому праву. По этим обязательствам страна должна обеспечить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и при необходимости обозначить маршрут.

Речь идет об участке на датском континентальном шельфе к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский в эфире радио Sputnik радио Sputnik, сказал, что Дания затягивала выдачу разрешения для того, чтобы получить для себя определенную выгоду.

"Дания, конечно же, заинтересована в том, чтобы "Северный поток – 2" шел через ее территориальные воды, потому что она как страна-транзитер, естественно, тоже получает от этого выгоду. Но нужно было именно поторговаться какое-то время и показать какую-то лояльность, возможно, что-то для себя, как говорится, выцыганить", – предположил эксперт.

По словам Рожанковского, одной из причин решения Дании стала позитивная в целом обстановка на трехсторонних консультациях РФ, Украины и Еврокомиссии по поводу транзита газа после 2019 года.

"Вот тут Дания, мне кажется, начала уже серьезно нервничать – а что, если действительно они сейчас возьмут и восстановят транзит через Украину, и тогда "Северный поток – 2" будет как некий запасной железнодорожный путь, который можно будет согласовывать до посинения. Нет, сказала Дания, так дело не пойдет, давайте мы лучше согласуем по-быстрому, потому что вряд ли мы какие-то еще дивиденды с этого получим, чтобы не потерять это все на ровном месте. И Дания согласовала", – сказал он.

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