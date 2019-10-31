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Экономист Татьяна Ларюшина
© Photo: Russiancouncil

Ларюшина: есть ли признаки выздоровления молдавской экономики

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Sputnik Молдова

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина рассказала в интервью Sputnik Молдова, можно ли считать, что молдавская экономика вошла в период стабилизации.

Деловому сообществу нужны какие-то позитивные обнадеживающие сигналы о том, что нынешнее правительство способно на реальные шаги в поддержку развития бизнеса и в поддержку той конкурентоспособности, на которую мы можем рассчитывать. В Молдове слишком много проблем, и, хотя после смены власти в стране есть большой соблазн сказать, что молдавская экономика наконец начала стабилизироваться, однако сейчас нам нужно как можно быстрее пройти фазу завершения демонтажа, считает экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

"Задачи, которые стоят перед нынешним правительством, это очень серьезный вызов. Нам нужны позитивные результаты, как можно быстрей. Причем, нужны такие реформы, которые поддерживаются реальными действиями, а не просто декларируются. И выгодополучателями их должны являться не представители новой элиты, а компании и население", - заметила Ларюшина.

По мнению эксперта, граждане должны заметить и почувствовать результаты новых решений в области экономики.

Портфель чиновника. Архивное фото
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Подобные реформы нужны как можно быстрее, их нужно внедрять и осуществлять, они должны пользоваться поддержкой населения и делового сообщества.

"Строго говоря, в Молдове никакие, даже самые продуманные реформы никогда не приносили никаких позитивных результатов, если они не были поняты и поддержаны населением", - заявила экономист.

Поэтому Молдове нужен не просто экономический рост и какие-то показатели в отчетах, а необходимы такие изменения, которые почувствуют все группы населения и компании, которые не теряют надежды на перемены к лучшему.

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