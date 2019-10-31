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Валерий Лупашко
© Sputnik / Miroslav Rotari

Лупашко: какие проблемы достанутся "в наследство" новому мэру Кишинева

Радио
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16 0 0
Sputnik Молдова

Самые большие проблемы столицы – бесхозяйственность и хаос, заявил в эфире студии Sputnik Молдова доктор архитектуры Валерий Лупашко.

Хаос и бесхозяйственность, царящие в Кишиневе, могут вылиться в серьезные проблемы для города. И отдельного внимания заслуживают проблемы, касающиеся ситуации с архитектурным обликом столицы. Доктор архитектуры Валерий Лупашко назвал происходящее в городе "архитектурным хаосом".

"Посмотрите вокруг, что мы видим: разностилевость, отсутствие формирования новых архитектурных ансамблей, нет формирования новой инфраструктуры. Ничего не делается, хотя прошло уже много лет, но ситуация не меняется", - заметил Лупашко.

Архитектор также назвал одной из главных проблем молдавской столицы, которая требует незамедлительного решения, ситуацию с транспортом. Транспортная инфраструктура, по мнению архитектора, остается старой, она изношена, не соответствует современным требованиям, и, главное - то, что не видно никаких принципиальных изменений к лучшему.

"Транспортная инфраструктура очень важна для живого организма, каким является город. Без транспортной инфраструктуры разве может существовать столица? Но та транспортная инфраструктура, которая есть сейчас, не соответствует никаким требованиям", - заключил архитектор.

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