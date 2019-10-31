Тофилат: необходимо ли повысить цены на проезд в общественном транспорте

Консультант премьер-министра по вопросам транспорта и инфраструктуры Олег Тофилат рассказал в эфире Sputnik Молдова о том, целесообразно ли повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте.

Недавняя забастовка автоперевозчиков в Кишиневе вызвала закономерную волну общественного недовольства. Пассажиры справедливо возмущаются перспективой повышения тарифов, перевозчики – тем, что их деятельность не приносит прибыли. Должен ли городской общественный транспорт приносить прибыль, или он должен оставаться дешевым, общедоступным, и, соответственно, дотироваться из городского бюджета – на этот вопрос попытался ответить консультант премьер-министра по вопросам транспорта и инфраструктуры Олег Тофилат.

"Стоимость проезда в кишиневском общественном транспорте устанавливает городской совет, и правительство не может повлиять на это. Вопрос о необходимости повышения цен – это вопрос того, как мы рассматриваем городской транспорт. Мы можем смотреть на него, как на бизнес, а можем – как на инфраструктуру", - заявил Тофилат.

Как разъяснил эксперт, если расценивать транспорт, как бизнес, то стоимость проезда должна покрывать издержки и приносить прибыль. Однако на самом деле город проиграет, если транспорт будет прибыльным.

"Мы можем пустить всего три троллейбусных рейса в день, в часы пик, и пусть проезд стоит пять леев. Тогда издержки будут меньше, чем доходы. Но нужна ли нам такая прибыль? Чем больше людей передвигается на общественном транспорте, тем менее загружены наши улицы. Кроме того, загрязнение воздуха от перевозки человека в троллейбусе гораздо меньше, чем если человек передвигается на личном автомобиле," – рассказал Тофилат.

Как заключил эксперт, городу гораздо выгоднее, чтобы человек передвигался именно на общественном транспорте. Именно поэтому во многих странах общественный транспорт дотируется, чтобы оставаться общедоступным и стимулировать людей пользоваться им.