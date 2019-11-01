Яниев: в Кишиневе много жителей, но не так много сознательных граждан

От нового мэра столицы требуются прежде всего вдумчивость и ответственность за принимаемые решения, считает историк, председатель греческой диаспоры в Молдове Владимир Яниев.

Будущему мэру Кишинева предстоит наладить работу с вновь избранным муниципальным советом и расставить приоритеты. Кроме того, необходимо произвести детальный и четкий аудит всего муниципального хозяйства. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил историк, председатель греческой диаспоры в Молдове Владимир Яниев.

"Иностранных гостей, приезжающих в Кишинев, удивляют многие вещи – состояние дорог, тротуаров, расположение коммерческих точек. В то же время, они отмечают, что город у нас зеленый, с хорошей перспективой развития. И даже в нынешних условиях многие иностранцы рассматривают вопрос инвестиций в Молдову", - отметил эксперт.

Горожанам, по мнению Яниева, стоит подойти к этим выборам вдумчиво, ответственно, разумно. Во главе города должен стоять менеджер, который готов услышать горожан, убежден эксперт. Муниципальное хозяйство – очень сложная задача, поэтому выбирать необходимо профессионала, который понимает, что он приходит руководить городом, а не играть в политические игры.

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