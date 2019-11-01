Ионицэ: экспорт орехов для Молдовы не менее важен, чем экспорт вина

Ореховодство в Молдове – отрасль, которой уделяется крайне мало внимания, а между тем, нашей стране она приносит прибыль, практически сопоставимую с прибылью от экспорта вина, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Когда говорят о прибыльных и конкурентоспособных отраслях сельского хозяйства в Молдове, то сразу вспоминают виноделие, и практически не вспоминают об ореховодстве, отрасли, которая обеспечивает нам 100-120 миллионов долларов экспорта в год. Это сопоставимо по объемам экспорта с нашим вином. А, между прочим, Молдова – один из мировых лидеров в экспорте грецких орехов. Об этом рассказал экономист Вячеслва Ионицэ.

"Орехи приносят нам больше прибыли, чем все другие плоды вместе взятые. Молдова в ореховодстве очень конкурентоспособна, мы – шестые в мире и третьи в Европе по экспорту орехов", - заявил Ионицэ.

По словам эксперта, самая крупная компания-экспортер орехов в Европе – это компания именно из Республики Молдова. Но когда мы говорим о том, что нам необходимо наращивать экспорт сельхозпродукции, почему-то ореховодство несправедливо обходят стороной.

"Чтобы был рост экспорта, нам необходимы точки роста. У нас огромный потенциал по росту зерновых. Но орехи сейчас – это просто клад, тем более, что потребление орехов сейчас растет. Сегодня Молдова может обеспечить растущие потребности, на эту продукцию есть спрос", - заметил Ионицэ.

Как заявляют сами ореховоды, до сих пор их просто грабили. Сейчас ведется расследование в комиссии, поскольку в 2016-2017 годах в Молдове был отмечен спад объемов экспорта, потому что предыдущее правительство только обирало производителей орехов и чинило им всевозможные препятствия.

Как заключил эксперт, ореховодческую отрасль в Молдове необходимо поддерживать. В качестве примера Ионицэ привел Китай, где за 15 лет было высажено несколько сотен тысяч гектаров орехов.

Молдова тратит ежегодно около 500 миллионов леев на поддержку сельского хозяйства. И не стоит в этих условиях забывать о том, что ореховодство – одна из важнейших отраслей экспорта для Молдовы, приносящая 100-120 миллионов долларов в год, что ненамного меньше прибыли от экспорта вина.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK