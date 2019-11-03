Гречаная: кишиневцы должны голосовать не за геополитику, а за хозяина города

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная рассказала, зачем кишиневцам нужно выходить на выборы мэра города.

Кишинев выбирает руководителя на длительный срок, а не на один год. Мэром должен стать тот человек, для которого столица - это не политическая площадка, заявила журналистам на избирательном участке спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная.

Второй тур местных выборов в Кишиневе: Чебан или Нэстасе - онлайн трансляция>>>

"Мы все хотим, чтобы это был примар на следующие 4 года, а не примар, который придет на полгода или на год и потом убежит на какой-то другой политический этап. Этого, думаю, никто из кишиневцев не хочет. Поэтому призываю всех прийти на эти выборы и проголосовать – не за политику или геополитику, а за настоящего хозяина, который будет заниматься решением проблем Кишинева", – отметила спикер. © Sputnik / Miroslav Rotari Гречаная и Санду проголосовали: чего они ждут от нового примара Кишинева

В Молдове 3 ноября проходит второй тур всеобщих местных выборов, основное внимание приковано к Кишиневу, где его жители выбирают мэра.

Борьба за пост мэра Кишинева разворачивается между представителем ПСРМ Ионом Чебаном и лидером проевропейской партии "Платформа "DA" Андреем Нэстасе. В первом туре они набрали 40,19% и 31,08% голосов соответственно.

Впервые за 8 лет в Кишиневе проводится exit poll, последний раз опрос избирателей был на выборах в мае 2011 года.

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